Aktienkurs aktuell

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend mit Verlusten

05.11.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 55,71 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
48,69 EUR -0,04 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mondelez befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 55,71 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 55,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,19 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.536.008 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.10.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Mondelez

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
