Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 55,71 USD ab.

Das Papier von Mondelez befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 55,71 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 55,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,19 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.536.008 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.10.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

