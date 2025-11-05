Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

DAX24.087 +0,6%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Mondelez im Fokus

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 55,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
48,40 EUR -0,33 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mondelez befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 55,89 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 55,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 177.784 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. USD im Vergleich zu 9,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

