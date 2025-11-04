DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Blick auf Aktienkurs

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursabschlägen

04.11.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,98 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 55,98 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 55,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.687.082 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 71,15 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 3,63 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,79 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 USD.

Mondelez veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,87 Prozent auf 9,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

