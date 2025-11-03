Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 57,03 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 57,03 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 56,94 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 208.583 Mondelez-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,77 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

