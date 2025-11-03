DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Kursentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Abend Verluste

03.11.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 57,18 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
49,40 EUR -0,32 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 57,18 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 56,55 USD. Bei 57,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 979.169 Mondelez-Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,43 Prozent. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Mit Abgaben von 5,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.10.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

