Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag verlustreich

Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
So entwickelt sich Mondelez

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 56,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
49,15 EUR -0,11 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 56,16 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 56,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 283.860 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 71,15 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 4,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.10.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen