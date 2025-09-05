Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf Mondelez-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 61,28 USD nach.

Die Mondelez-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 61,28 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,00 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 199.337 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 24,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 11,96 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,03 USD je Aktie.

