Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kurs der Mondelez

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez legt am Dienstagnachmittag zu

09.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 62,21 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,31 EUR 1,01 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 62,21 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ 132.471 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 76,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 13,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,79 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 USD.

Am 29.07.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,68 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen