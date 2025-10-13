Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 60,93 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 60,93 USD. In der Spitze büßte die Mondelez-Aktie bis auf 60,41 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 895.960 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 72,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2025 Kursverluste bis auf 53,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,79 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Mondelez-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Mondelez
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
