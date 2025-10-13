DAX24.345 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.635 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
Aktienkurs aktuell

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

13.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 60,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,70 EUR -0,38 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 60,83 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 60,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 210.044 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 72,70 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,51 Prozent. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 11,31 Prozent sinken.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 8,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mondelez dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

In eigener Sache

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen