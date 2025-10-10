Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez legt am Abend zu

Mondelez im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 61,90 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 61,90 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.009.127 Mondelez-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,70 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,45 Prozent. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Mit einem Kursverlust von 12,84 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 USD je Aktie.

