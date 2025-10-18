DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Lufthansa will 100 innerdeutsche Flüge pro Woche streichen - CEO

18.10.25 00:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,22 EUR -0,10 EUR -1,39%
News
DOW JONES--Lufthansa prüft infolge hoher Steuern und Gebühren eine drastische Kürzung ihres innerdeutschen Flugangebots. Das sagte CEO Carsten Spohr der Zeitung Welt am Sonntag in einem Interview.

"Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", zitiert die Zeitung den CEO in einer Vorabzusammenfassung des Interviews. "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."

Der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands sei in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich, weil sich seit 2019 die staatlichen Standortkosten verdoppelt hätten. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden auf dem Prüfstand. "Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär." Im Falle der Streichung würde der Flughafen Münster/Osnabrück die letzte Anbindung an ein internationales Flugdrehkreuz der Lufthansa verlieren.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 19:00 ET (23:00 GMT)

Nachrichten zu Lufthansa AG

