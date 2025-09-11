Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Mondelez am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 62,55 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 62,55 USD. Bei 62,68 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,00 USD. Zuletzt wechselten 177.218 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,97 USD) erklomm das Papier am 17.09.2024. Mit einem Zuwachs von 21,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

