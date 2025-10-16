Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Abend fester

Mondelez im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Mondelez. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 61,91 USD.

Die Mondelez-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 61,91 USD. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 872.119 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,35 USD) erklomm das Papier am 18.10.2024. Gewinne von 16,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,86 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Mondelez gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mondelez dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

