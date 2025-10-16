Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez steigt am Nachmittag

Mondelez im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 62,29 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 62,29 USD zu. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,72 USD aus. Bei 62,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.329 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,15 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 15,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mondelez dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,02 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

