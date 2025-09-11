DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
So bewegt sich Mondelez

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez legt am Nachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 63,50 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,55 EUR -0,29 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 63,50 USD zu. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,59 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 184.573 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,94 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 16,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Mit Abgaben von 15,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen