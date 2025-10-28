Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 61,19 USD.
Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 61,19 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,07 USD aus. Mit einem Wert von 61,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.472.207 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 16,28 Prozent zulegen. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 13,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.
Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,98 Mrd. USD im Vergleich zu 8,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
