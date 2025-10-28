DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Mondelez im Fokus
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 62,29 USD.

Das Papier von Mondelez konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 62,29 USD. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,29 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,60 USD. Bisher wurden heute 458.385 Mondelez-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 12,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,39 Prozent.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Mondelez rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

