Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 58,48 USD.

Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 58,48 USD. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 888.092 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 USD ausgeschüttet werden.

Mondelez gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Mondelez-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,93 USD fest.

