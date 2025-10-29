DAX24.118 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.998 +1,5%
Aktienkurs im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Nachmittag tiefer

29.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 57,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Mondelez
48,90 EUR -0,72 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 57,93 USD ab. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,36 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.768.969 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 71,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 18,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Am 29.07.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Mondelez die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

