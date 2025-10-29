DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.912 +0,4%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1591 -0,5%Öl64,74 +0,4%Gold3.937 -0,1%
Blick auf Mondelez-Kurs

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kurseinbußen

29.10.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 57,21 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
49,92 EUR 0,31 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 57,21 USD abwärts. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 56,99 USD. Bei 58,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.638.971 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2025 Kursverluste bis auf 53,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 6,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,68 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
