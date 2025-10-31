Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Mondelez im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 57,03 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 57,03 USD ab. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 56,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.222.681 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 71,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 24,76 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,57 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 2,92 USD je Aktie aus.

