Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Freitagabend billiger

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 57,47 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 57,47 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,63 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 56,97 USD. Bisher wurden heute 3.127.813 Mondelez-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 23,80 Prozent zulegen. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mondelez-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,92 USD fest.

