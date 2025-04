Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Plus

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 beendete den Handelstag stabil.

Am Montag beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 5.528,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 44,041 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,143 Prozent fester bei 5.533,11 Punkten, nach 5.525,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.553,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.468,64 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, lag der S&P 500 bei 5.580,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.067,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Wert von 5.099,96 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,79 Prozent ein. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 6,87 Prozent auf 3,58 USD), Bath Body Works (+ 5,54 Prozent auf 31,22 USD), Organon Company (+ 4,26 Prozent auf 12,72 USD), AbbVie (+ 3,38 Prozent auf 192,34 USD) und Centene (+ 3,09 Prozent auf 59,47 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Erie Indemnity (-4,01 Prozent auf 347,33 USD), Colgate-Palmolive (-3,14 Prozent auf 90,96 USD), The Kraft Heinz Company (-2,31 Prozent auf 28,81 USD), eBay (-2,23 Prozent auf 66,32 USD) und NVIDIA (-2,05 Prozent auf 108,73 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.754.408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,771 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net