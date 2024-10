Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 verbucht am Mittag Verluste.

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,38 Prozent auf 5.842,60 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 49,074 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,169 Prozent schwächer bei 5.854,77 Punkten, nach 5.864,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.866,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.824,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 5.702,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.505,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 4.224,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 23,19 Prozent. 5.878,46 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.682,11 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Boeing (+ 2,79 Prozent auf 159,32 USD), NVIDIA (+ 2,17 Prozent auf 140,99 USD), Schlumberger (+ 2,04 Prozent auf 42,78 USD), Alaska Air Group (+ 2,02 Prozent auf 45,85 USD) und Paycom Software (+ 1,93 Prozent auf 169,09 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil VF (-6,81 Prozent auf 18,27 USD), Monolithic Power Systems (-5,42 Prozent auf 866,63 USD), The Cigna Group Registered (-4,47 Prozent auf 320,97 USD), Hanesbrands (-4,34 Prozent auf 7,17 USD) und Bath Body Works (-4,32 Prozent auf 30,56 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19.003.831 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,292 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

