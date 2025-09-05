Sinkende Marktzinsen und der etwas leichtere Dollar verschafften dem Gold Zulauf, das überdies in seiner Funktion als sicherer Hafen von Inflationssorgen und Bedenken wegen der US-Verschuldung profitierte. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,1 Prozent auf 3.571 Dollar, im Tageshoch hatte es sogar 3.578 Dollar gekostet - ein Rekordhoch.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

LUFTHANSA

hat die angekündigte Wandelanleihe über 600 Millionen Euro untergebracht. Sie war mehrfach überzeichnet.

RTL

startet mit dem Rückkauf von bis zu 4 Millionen eigenen Aktien oder 2,58 Prozent des Grundkapitals. Die Preisspanne für das Angebot liegt bei 30,85 bis 37,85 Euro pro Aktie. Am Mittwoch ging das Papier mit 34,35 Euro aus dem Handel. Hintergrund für die Maßnahme ist die im Juni angekündigte Übernahme von Sky Deutschland. RTL will mit dem Rückkauf einen Bestand an eigenen Aktien aufbauen. Dieser kann für die Begleichung des Kaufpreises für Sky oder andere Zukäufe verwendet werden. Die Konzernmutter Bertelsmann, die 76,3 Prozent der RTL-Anteile hält, wird 2 Millionen Aktien andienen. RTL zahlt für Sky Deutschland 150 Millionen Euro in bar und eine variable Komponente von maximal 377 Millionen Euro, die an die Kursentwicklung der Aktie gekoppelt ist.

ANGLO AMERICAN

will die restlichen 19,9 Prozent am Platinproduzenten Valterra nach dem kräftigen Kursanstieg verkaufen. Basierend auf dem Schlusskurs von Mittwoch wäre der Anteil umgerechnet etwa 2,3 Milliarden Euro wert.

SALESFORCE

hat im zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet. Der Ausblick für das laufende Quartal fiel jedoch etwas enttäuschend aus. Für das laufende Quartal rechnet der Anbieter von Unternehmenssoftware mit einem Umsatz von 10,24 bis 10,29 Milliarden Dollar. Analysten rechneten zuletzt mit 10,29 Milliarden. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 10,24 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 10,14 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte auf 1,89 von 1,43 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,91 Dollar. Analysten hatten mit 2,78 Dollar gerechnet. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Salesforce einen Umsatz von 41,1 bis 41,3 Milliarden Dollar in Aussicht, womit das untere Ende des Ausblicks leicht angehoben wurde. Der Gewinn je Aktie soll 11,33 bis 11,37 Dollar erreichen. Die Analystenprognose lautet auf 11,32 Dollar. Das Aktienrückkaufprogramm stockte Salesforce um 20 auf 50 Milliarden Dollar auf.

UNILEVER

evaluiert die oberen 200 Manager und will rund 25 Prozent davon "erneuern".

