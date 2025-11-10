Wenig verändert - Zunächst hatten anhaltende Befürchtungen um die hohen Bewertungen der Technologiewerte belastet, die vom KI-Boom nach oben getragen wurden. Jedoch holten die Indizes im späteren Verlauf ihre Verluste wieder auf. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 schafften sogar knapp den Sprung ins Plus, nachdem die Demokraten vorgeschlagen hatten, auslaufende Subventionen für die Gesundheitsversorgung um ein Jahr zu verlängern, um den "Shutdown" zu beenden. Dies schürte Hoffnungen, dass eine Einigung näher rücken könnte. Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht fiel dem "Shutdown" zum Opfer. Der überraschend schwache Michigan-Index ließ dagegen die Zinssenkungserwartung etwas steigen. Tesla fielen um 3,7 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautoherstellers haben das Vergütungspaket im Umfang von 1 Billion Dollar für CEO Elon Musk gebilligt. Airbnb gewannen nach der Vorlage von Geschäftszahlen 0,3 Prozent. Das Ergebnis wurde zwar durch eine höhere Steuerbelastung geschmälert, doch berichtete der Vermittler von Ferienunterkünften von steigenden Buchungszahlen. Das Reiseportal Expedia verzeichnet ebenfalls eine höhere Nachfrage und hat den Ausblick angehoben, was der Aktie zu einem Kurssprung von 17,6 Prozent verhalf.

USA - ANLEIHEN

Auf der Suche nach "sicheren Häfen" legten die Notierungen am Anleihemarkt zwischenzeitlich leicht zu, gaben die Gewinne aber wieder vollständig ab. Die Rendite zehnjähriger Titel lag unverändert bei 4,09 Prozent. Der "Shutdown" sorgte übergeordnet für anhaltende Verunsicherung, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Fr, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,1562 +0,0% 1,1559 1,1575 +11,7%

EUR/JPY 178,02 +0,2% 177,66 177,26 +8,9%

EUR/CHF 0,9319 +0,1% 0,9312 0,9311 -0,8%

EUR/GBP 0,8790 +0,0% 0,8788 0,8797 +6,2%

USD/JPY 153,96 +0,2% 153,72 153,14 -2,4%

GBP/USD 1,3154 +0,0% 1,3153 1,3157 +5,2%

USD/CNY 7,0875 +0,0% 7,0875 7,0881 -1,7%

USD/CNH 7,1206 -0,1% 7,1262 7,1265 -3,0%

AUS/USD 0,6529 +0,6% 0,6492 0,6474 +4,9%

Bitcoin/USD 106.125,45 +1,4% 104.667,60 100.744,75 +8,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und gab erneut nach. Der Dollar-Index fiel um 0,2 Prozent. Eine politische Einigung im "Shutdown" ist noch nicht in Sicht, die Citi-Analysten glauben jedoch, dass dieser nächste Woche beendet wird. "Eine weitere Verzögerung könnte die verspäteten Daten-Veröffentlichungen weiter in den Dezember verschieben", schrieben sie.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,31 59,75 +0,9% 0,56 -16,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis profitierte von Konjunktursorgen und dem schwächeren Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4.004 Dollar. Damit hat der Goldpreis nach einer zweiwöchigen Pause wieder einen kleinen Wochengewinn verzeichnet.

ÖL

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.073,01 4.000,95 +1,8% 72,07 +52,5%

Silber 49,47 48,35 +2,3% 1,12 +67,4%

Platin 1.359,60 1.338,69 +1,6% 20,91 +52,7%

Kupfer 5,03 4,96 +1,6% 0,08 +22,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis der Sorte WTI verbesserte sich um 0,5 Prozent, gestützt von ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien und neue Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, wie MUFG anmerkte.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Verbraucherpreise haben im Oktober überraschend zugelegt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation der Preise gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank unterdessen um 2,1 Prozent nach einem minus von 2,3 Prozent im September. Er ist schon seit fast drei Jahren im negativen Bereich. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,3 Prozent gerechnet.

SIEMENS

Der Siemens-Konzern steht laut einem Agenturbericht kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Der Industriekonzern bereite eine Reduzierung seiner Beteiligung über eine sogenannte Direktabspaltung vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktuell hält Siemens etwas mehr als 71 Prozent an dem Unternehmen, das seit 2018 an der Börse notiert ist. Die Pläne könnten demnach bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

HELLOFRESH

hat einen Bericht des Shortsellers Grizzly Research "entschieden" zurückgewiesen, der unter anderem dem Management vorgeworfen hatte, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern. Der Bericht, den Grizzly Research auf seiner Webseite veröffentlicht hat, hat die Hellofresh-Aktie in den vergangenen beiden Tagen unter Druck gesetzt. "Der Bericht basiert auf Behauptungen, die entweder unsubstantiiert oder veraltet sind oder ohne den notwendigen Kontext dargestellt werden", teilte Hellofresh mit. "Die Gesellschaft bereitet derzeit eine ausführliche Stellungnahme vor, die voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden wird, um weitere Klarstellungen vorzunehmen und alle relevanten Fragen zu adressieren."

PFIZER / NOVO NORDISK

Pfizer hat sich mit dem US-Startup Metsera, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt, auf eine Übernahme geeinigt. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Pfizer setzte sich damit in einem heftigen Bietergefecht gegen Novo Nordisk durch.

