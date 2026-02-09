Beim Gold tat sich wenig, das Edelmetall verbilligte sich um 0,5 Prozent.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,55 -5,5 -5,22 94,77

Brent/ICE 93,12 -5,9 -5,84 98,96

Nach einer Hausse im asiatisch dominierten Geschäft am frühen Montag, kamen die Ölpreise immer weiter zurück. Dazu trug auch ein avisiertes Treffen der G7- bei, bei dem über die Freigabe strategischer Ölreserven gesprochen werden sollte. Für weiteren Abwärtsdruck sorgte dann US-Präsident Trump mit der Aussage, dass der Iran-Krieg schon bald vorbei sein könne. Am Ende des Tages kostete die Ölsorte Brent knapp 90 Dollar, etwa 3 Prozent weniger als am Freitag. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag liegt der Preis wieder etwas höher.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Außenhandel

Die Exporte Chinas sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wesentlich stärker als erwartet gestiegen. Die Ausfuhren kletterten im Zeitraum Januar bis Februar im Vergleich zum Vorjahr um 21,8 Prozent. Ökonomen hatten lediglich auf 7,0 Prozent geschätzt. Im Dezember hatten die Exporte um 6,6 Prozent zugelegt. Die Importe stiegen um 19,8 Prozent. Auch das liegt deutlich über dem Anstieg von 5,7 Prozent im Dezember sowie der Konsensschätzung von 6,0 Prozent.

JAPAN - Konjunktur

Japans Wirtschaft hat das Jahr 2025 auf soliderem Fundament beendet als zunächst angenommen, was die Argumente für weitere Zinserhöhungen untermauert. Stärker als erwartet getätigte Investitionen trieben das BIP im vierten Quartal auf annualisierter Basis um 1,3 Prozent nach oben, verglichen mit vorläufig geschätzten 0,2 Prozent Wachstum. Im Quartalsvergleich wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent.

NIEDERLANDE - Inflation

Die Inflationsrate in den Niederlanden lag im Februar laut CBS bei 2,4 Prozent.

AIRBUS

hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.

LANXESS

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung auf "Ba1" von "Baa3" gesenkt. Der Rating-Ausblick bleibt negativ. Die Herabstufung spiegele die schwachen Kreditkennzahlen des Unternehmens wider, verbunden mit einer begrenzten operativen und finanziellen Flexibilität, die es dem Unternehmen in den kommenden zwölf bis 18 Monaten kaum ermöglichen werde, die Kreditqualität wesentlich zu verbessern.

SHELL

verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden Dollar an Monomoy Capital Partners.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

