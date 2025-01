MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 4 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis um 5 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 6 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent. Das operative EBITA erreichte mit einem Plus von 8 Prozent 1,434 Milliarden Dollar, die Marge entsprechend 16,7 (Vorjahr: 16,3) Prozent. Die Dividende für 2024 soll nun auf 0,90 von 0,87 Franken je Aktie stiegen. Außerdem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt werden, das bis zum 28. Januar 2026 laufen soll.

IBM

Der Konzernumsatz stieg im vierten Quartal um 1 Prozent auf 17,55 Milliarden Dollar und lag damit im Rahmen der Analystenerwartungen. IBM verzeichnete jedoch einen Gewinnrückgang auf 2,92 Milliarden Dollar oder 3,09 Dollar pro Aktie, nach 3,29 Milliarden Dollar oder 3,55 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 3,92 Dollar über den Erwartungen der von Factset befragten Analysten von 3,78 Dollar.

META PLATFORMS

Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Whatsapp meldete für das vierte Quartal Gewinn und Umsatz, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Die Umsatzprognose für das Märzquartal lag aufgrund von Sorgen über Wechselkurse und einen starken US-Dollar jedoch unter den Erwartungen des Marktes. Dagegen fiel die Ausgabenprognose von Meta für das Jahr 2025 deutlich höher aus als erwartet.

MICROSOFT

hat im zweiten Geschäftsquartal mit Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das Cloud-Computing-Geschäft verzeichnete allerdings ein verlangsamtes Wachstum, da Einschränkungen bei der Versorgung von Rechenzentren den Konzern daran hinderten, die stark steigende Nachfrage von KI-Unternehmen zu erfüllen.

SOFTBANK / OPENAI

Der Technologie-Investor Softbank führt Gespräche über eine Investition von 15 bis 25 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Ein Teil dieses Kapitals könnte für das Engagement von OpenAI bei Stargate verwendet werden, einem Joint Venture des ChatGPT-Betreibers mit Softbank und anderen, das vergangenen Woche im Weißen Haus angekündigt wurde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

TESLA

Tesla hat den Gewinn im vierten Quartal um 3 Prozent gesteigert aufgrund des Wachstums bei seinen Energie- und Servicegeschäften, was dem Unternehmen half, wieder an Schwung zu gewinnen. Für das gesamte Jahr 2024 fielen Teslas weltweite Fahrzeugauslieferungen um 1 Prozent gegenüber 2023, was den ersten jährlichen Rückgang seit mehr als einem Jahrzehnt darstellt. Vergangene Woche stellte das Unternehmen zudem eine neue aktualisierte Version seines Model Y vor, eines der meistverkauften Autos der Welt. Die ersten Auslieferungen des überarbeiteten Modells an die Kunden sind für März geplant. Die Tesla-Aktie gewann nachbörslich 3,4 Prozent.

TOYOTA

hat im vergangenen Jahr weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit seine Position als größter Automobilhersteller der Welt behauptet. Verglichen mit 2023 ging der globale Absatz allerdings um 3,7 Prozent zurück, wie der japanische Konzern mitteilte. Gestiegene Verkaufszahlen in den USA und in Europa konnten die Schwäche in Japan und China nicht ausgleichen.

