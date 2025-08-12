MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-
Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG
2. Quartal 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24
Umsatz 28.671 +1% 28.600 +1% 28.394
EBITDA AL bereinigt 10.999 +2% 10.953 +1% 10.819
Erg nach Steuern/Dritten berein. 2.504 +1% 2.419 -2% 2.477
Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.615 +25% -- -- 2.088
Ergebnis je Aktie bereinigt 0,51 +2% 0,50 0% 0,50
Freier Cashflow AL 4.878 -7% 4.735 -9% 5.229
Umsatz Deutschland 6.286 -1% 6.393 0% 6.369
Umsatz USA 18.597 +2% 18.475 +1% 18.282
Umsatz Europa 3.116 +1% 3.153 +3% 3.073
Umsatz Systemgeschaeft 1.013 +3% 1.001 +2% 981
EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.605 +2% 2.628 +3% 2.553
EBITDA AL bereinigt USA 7.299 +1% 7.237 0% 7.237
EBITDA AL bereinigt Europa 1.170 +6% 1.156 +4% 1.108
EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 96 +10% 89 +2% 87
Die Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Freien Cashflow AL wird zum zweiten Mal in diesem Jahr leicht angehoben. Das bereinigte EBITDA AL sieht der Konzern nun bei mehr als 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose auf rund 45,0 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Freie Cashflow AL soll nun mehr als 20 Milliarden nach bislang in Aussicht gestellten rund 20,0 (19,2) Milliarden Euro erreichen. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 weiterhin rund 2,00 Euro betragen.
MERCK KGAA
Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):
BERICHTET PROG PROG
2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24
Umsatz 5.255 -2% 5.323 -1% 5.352
EBITDA pre 1.462 -3% 1.524 +1% 1.509
EBITDA pre-Marge 27,8 -- 28,6 -- 28,2
Ergebnis je Aktie pre 2,02 -8% 2,13 -3% 2,20
Ergebnis je Aktie 1,50 +7% 1,80 +29% 1,40
Merck verbuchte wegen starker negativer Währungseffekte herbe Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Die im Mai angesichts des aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds gesenkte Jahresprognose wurde präzisiert: Im laufenden Jahr rechnet der Konzern nun mit einem organischen Umsatzwachstum um 2 bis 5 statt 2 bis 6 Prozent. Für das bereinigte EBITDA wird ein organisches Wachstum von 4 bis 8 statt 2 bis 7 Prozent geschätzt. Der Grund dafür sind die Erhöhung der Prognose für Life Science und Healthcare sowie eine hohe Kostendisziplin in allen Unternehmensbereichen.
FREENET
Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG
2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24
Umsatz 609 +0,3% 621 +2,4% 607
EBITDA 128,8 -0,2% 131,6 +1,9% 129,1
EBITDA bereinigt 130,8 +1,3% 131,3 +1,7% 129,1
Ergebnis nach Steuern/Dritten 66,9 +41% -- -- 47,5
Ergebnis/Aktie 0,56 +40% -- -- 0,40
Free Cashflow 83,2 +8,5% 76,4 -0,4% 76,7
Der Telekomdienstleister bestätigte seine Jahresprognose und kündigte an, dass der Vorstand mit Wirkung zum 1. September 2025 auf zwei Mitglieder - CEO und CFO - verkleinert wird. Die Bestellung von Ingo Arnold zum Finanzvorstand (CFO) wurde vorzeitig bis Ende 2029 verlängert. In den ersten sechs Monaten wuchs die Abonnentenbasis um 161.000 auf 10,3 Millionen. Im laufenden Geschäftsjahr peilt Freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 (Vorjahr: 503,1) Millionen Euro an. Der freie Cashflow soll 300 bis 320 Millionen Euro erreichen.
LEG IMMOBILIEN
Nachfolgend die Zweitquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET
2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q24
Nettokaltmiete 228 +7% 214
EBITDA bereinigt 187 +12% 166
Ergebnis nach Steuern/Dritten 206 -- -144
Ergebnis je Aktie 2,73 -- -1,94
AFFO 64,3 +5% 61,1
AFFO je Aktie 0,86 +5% 0,82
LEG ist optimistischer beim operativen Gewinnziel und will nun beim bereinigten operativen Gewinn (AFFO) die obere Hälfte des Zielkorridors und somit eine Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro erreichen. Auch soll die EBITDA-Marge 77 Prozent erreichen anstatt 76.
CECONOMY
Die Ratingagentur Fitch hat Ceconomy auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Heraufstufung gesetzt, nachdem der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn eine Investitionsvereinbarung mit dem chinesischen Online-Handelsgiganten JD.com unterzeichnet hat.
APPLE
will weitere 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Ausweitung der heimischen Produktion nachzukommen.
