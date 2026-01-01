Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Apple hat im ersten Geschäftsquartal dank boomender iPhone-Verkäufe einen Rekordgewinn verzeichnet. Damit schloss das Unternehmen ein turbulentes Jahr ab, in dem es mit Zöllen und anderen Herausforderungen bei der Einführung neuer KI-Funktionen konfrontiert war. Der iPhone-Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 85,3 Milliarden US-Dollar. Dies verhalf Apple zu einem Rekordumsatz und -gewinn im Quartal, beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Besonders stark war der Absatz in China, wo Apple in den vergangenen Jahren durchwachsene Ergebnisse verzeichnet hatte. Die neue Nachfrage nach KI-Servern und -Geräten hat in den zurückliegenden Monaten zu einem starken Preisanstieg bei Materialien geführt, die in Apple-Geräten verwendet werden. Besonders stark waren die Preisanstiege bei Speicherkomponenten, die iPhones schneller machen, und bei Speichermedien. Auch die Chips, die die Geräte antreiben, werden laut Analysten immer teurer. Apple teilte zudem mit, dass es das israelische Startup Q.ai übernommen hat, das über eine Technologie verfügt, die "Flüstersprache" ermöglicht, mit der Menschen leise oder nonverbal mit futuristischen Geräten wie Smartglasses kommunizieren können.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Beratern von US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben von informierten Personen mitgeteilt worden, dass der Präsident voraussichtlich Kevin Warsh, einen ehemaligen Insider der Zentralbank, der sich zu einem Kritiker gewandelt hat, zum Vorsitzenden der Federal Reserve ernennen wird. Trumps Wahl von Warsh würde eine monatelange interne Debatte zwischen dem Präsidenten und seinen wichtigsten Beratern darüber beenden, wer die Zentralbank leiten soll. Trump teilte Reportern mit, dass er plane, seine Wahl für den Fed-Vorsitzenden am Freitagmorgen bekannt zu geben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

Wer­bung Wer­bung

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar

PROGNOSE: 44,0

Wer­bung Wer­bung

zuvor: 43,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.945,75 -0,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.781,50 -0,8%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.869,10 -0,7%

Nikkei-225 (Tokio) 52.885,25 -0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 27.443,37 -1,9%

Shanghai-Comp. 4.123,56 -0,8%

Kospi (Seoul) 5.224,36 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf wenige Ausnahmen zeigen sich die Börsen im Minus. Auffallend sind die Abgaben in China. Angeführt werden die Verluste vom Technologiesektor, der sich bereits in den USA mit dem Kurseinbruch von Microsoft schwach gezeigt hatte. Einige lokale Märkte blicken auf einen starken Januar zurück, dies lade zu Gewinnmitnahmen zum Monatsultimo ein, heißt es auch mit Blick auf die chinesischen Börsen. Für Kaufzurückhaltung sorgen übergeordnet die steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Es gebe Erwartungen eines US-Angriffs auf den Iran am Wochenende, mutmaßt IG-Analyst Chris Beauchamp. In Japan hat sich die Inflation etwas abgekühlt, die Industrieproduktion ist derweil im Dezember den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Daten belasten den Yen, weil sie Zinserhöhungserwartungen dämpfen. Der schwache Yen wiederum verhindert Abschläge an der Börse. Verluste bei einigen Elektronikwerten gleichen Aufschläge bei Pharma- und Energietiteln in etwa aus. Komatsu verlieren nach Drittquartalszahlen in einer ersten Reaktion 1,2 Prozent. In Südkorea ziehen nach zuletzt starken Geschäftszahlen die Technologieschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics um 5,8 bzw. 1,7 Prozent an. An den chinesischen Börsen streichen Anleger dagegen Gewinne ein. In Hongkong belasten vor allem Technologietitel. Der Oberste Gerichtshof von Panama hält die Hafenrechte von CK Hutchison für zwei Destinationen an beiden Enden des Panamakanals für verfassungswidrig. CK Hutchison stürzen in Hongkong um 5,6 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.071,56 +0,1% 55,96 +2,0%

S&P-500 6.969,01 -0,1% -9,02 +1,9%

NASDAQ Comp 23.685,12 -0,7% -172,33 +2,6%

NASDAQ 100 25.884,30 -0,5% -138,49 +3,1%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,54 Mrd 1,22 Mrd

Gewinner 1.576 1.086

Verlierer 1.159 1.674

Unverändert 107 91

Uneinheitlich - Nachdem die US-Notenbanksitzung am Vortag dem Markt keine Impulse gegeben hatte, rückte die laufende Berichtsperiode wieder in den Vordergrund. Die Geschäftsausweise von Meta Platforms, IBM und Microsoft lieferten aber kein einheitliches Bild. Während IBM (+5%) und vor allem Meta (+10,4%) mit einem optimistischen Ausblick die KI-Euphorie am Leben hielten, überzeugte Microsoft (-10%) die Anleger nicht. Der Software-Konzern sprach von steigenden Kosten im Zusammenhang mit KI und prognostizierte einen schwächeren Umsatzausblick der Azure-Cloud-Sparte als angenommen. Bei Tesla (-3,5%) war der Rückgang des Betriebsergebnisses geringer als vom Markt befürchtet ausgefallen. Dank unerwartet starker Margen wurden die Gewinnerwartungen übertroffen. Zudem will der E-Autohersteller in einer Fabrikationsstätte statt eigener Fahrzeuge nun Optimus-Roboter fertigen, wie CEO Elon Musk mitteilte. Bei Sherwin-Williams (+1,5%) lag der Jahresausblick unter den Schätzungen, das bereinigte Quartalsergebnis darüber. Caterpillar (+3,3%) hatte im vierten Quartal einen Umsatzsprung verzeichnet - der bereinigte Gewinn schlug die Markterwartungen. Der Gewinn von Honeywell International (+4,9%) ist im vierten Quartal belastet durch Rückstellungen gesunken - der Erlös des Industriekonglomerats stieg jedoch aufgrund der andauernden Nachfrage. Lockheed Martin (+4,2%) erlöste in der Schlussperiode 2025 mehr als vorausgesagt. Nach überzeugenden Zweitquartalszahlen sprangen Lam Research um 3,6 Prozent nach oben. Southwest Airlines hoben nach positivem Quartalsausweis um 18,6 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Die Renditen im Zehnjahresbereich gab 2 Basispunkte auf 4,23 Prozent nach. Damit schien der Markt im laufenden Jahr weiter auf Zinssenkungen zu setzen. US-Präsident Donald Trump hat derweil seine Forderung an die US-Notenbank, die Zinsen zu senken, wiederholt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:29 % YTD

EUR/USD 1,1927 -0,4 1,1969 1,1983 +1,8%

EUR/JPY 183,59 0,3 183,13 183,70 -0,4%

EUR/GBP 0,8670 0,0 0,8667 0,8662 -0,7%

GBP/USD 1,3757 -0,4 1,3810 1,3834 +2,5%

USD/JPY 153,93 0,6 153,00 153,30 -2,1%

USD/KRW 1.442,05 0,9 1.429,86 1.427,39 -0,7%

USD/CNY 6,9740 -0,1 6,9829 6,9740 -0,7%

USD/CNH 6,9463 0,0 6,9449 6,9430 -0,5%

USD/HKD 7,8071 0,0 7,8056 7,8041 +0,2%

AUD/USD 0,7003 -0,7 0,7049 0,7071 +5,5%

NZD/USD 0,6047 -0,4 0,6075 0,6076 +5,2%

BTC/USD 82.874,05 -1,8 84.399,80 88.148,35 +0,7%

Nach der leichten Erholung am Vortag von allerdings ganz niedrigem Niveau sank der US-Dollar nun wieder leicht - der Dollar-Index büßte 0,1 Prozent ein. Anleger blieben hinsichtlich des Greenback pessimistisch. "Es gibt keine Anzeichen, dass die Märkte schon jetzt bereit sind, den Dollar-Pessimismus abzubauen", meinte ING-Analyst Francesco Pesole. Kommentare von US-Finanzminister Scott Bessent hatten am Mittwoch nach Aussage von Analysten der Deutschen Bank zu einer Stabilisierung des US-Dollar geführt. Bessent hatte sich für eine "Politik eines starken Dollar" ausgesprochen.

Der Yen gerät am Morgen mit niedrigen Inflationsdaten und einer schwachen Industrieproduktion in Japan unter Druck.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.154,31 5.380,15 -4,2% -225,84 +22,6%

Silber 107,79 115,6425 -6,8% -7,85 +63,8%

Platin 2.055,27 2.205,78 -6,8% -150,51 +29,3%

Kupfer 6,03 6,20 -2,8% -0,17 +3,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Bei Gold und Silber kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Edelmetalle im Verlauf des Donnerstags auf weitere Rekordhochs gesprungen waren angesichts der Spannungen rund um den Iran. Gold verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 5.390 Dollar je Feinunze. Der Silberpreis sank um 0,8 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,34 65,42 -1,7% -1,08 +10,0%

Brent/ICE 69,79 70,71 -1,3% -0,92 +10,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)