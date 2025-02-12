erwirbt für knapp 560 Millionen US-Dollar für die restlichen Anteile am chinesischen Kurierdienst Deppon Logistics und will das Unternehmen von der Börse nehmen. Der Schritt zielt darauf ab, die eigene Marktposition zu stärken und das eigene Wachstum voranzutreiben.

MICROSOFT

hat einen neuen Plan vorgestellt, mit dem Gemeinden an Standorten seiner riesigen Rechenzentren für das Training von KI-Modellen unterstützt werden sollen. Der Technologiesektor unternimmt damit einen erneuten Versuch, die öffentliche Zustimmung für Infrastrukturprojekte zu gewinnen. Viele Wähler befürchten, dass dadurch die Strompreise in die Höhe getrieben werden könnten. Der Konzern hat sich nun dazu verpflichtet, ausreichend hohe Stromtarife zu zahlen, um die Stromkosten der Rechenzentren vollständig zu decken. Damit soll verhindert werden, dass diese Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden. Zudem sieht das Vorhaben vor, lokal mehr Wasser zurückzugeben als entnommen wird und den vollen Grundsteuersatz zu entrichten.

NETFLIX

bereitet sich darauf vor, sein Angebot für die Studios von Warner Bros. Discovery und das Streaming-Geschäft von HBO Max vollständig in bar zu unterbreiten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, während Paramount weiterhin sein konkurrierendes Angebot vorantreibt. Netflix hatte im Dezember einen 72 Milliarden Dollar schweren Deal in bar und Aktien mit Warner abgeschlossen. Eine vollständige Barzahlung würde den Deal für Netflix vereinfachen und könnte einige Aktionäre beeinflussen, die beide Angebote abwägen.

NVIDIA

muss bevor es seine H200-Chips nach China verkaufen kann, nach Forderung der US-Regierung neue Sicherheitsanforderungen erfüllen. Unter anderem muss Nvidia sicherstellen, dass der Bedarf dieser Chips in den USA gedeckt ist, wie das Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums mitteilte. Auch soll Nvidia die Produkte von einem externen US-Labor testen lassen, um sicherzustellen, dass sie die Leistungsparameter erfüllen. Die Auflagen beinhalten auch Überprüfung der Kundenidentität und Schutzmaßnahmen seitens Nvidia gegen unbefugte Kunden, die Cloud-Computing nutzen, um aus der Ferne auf KI-Chips zuzugreifen.

