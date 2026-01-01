DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 -3,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.320 +1,3%Euro1,1725 ±-0,0%Öl64,12 +0,2%Gold4.860 +2,0%
MORNING BRIEFING - USA/Asien

21.01.26 07:45 Uhr

US-Präsident Trump will die Vereinigten Staaten im Nato-Bündnis halten. Er deutete vor Reportern an, dass er Vereinbarung zum Erwerb Grönlands erzielen könne, die die Mitglieder des transatlantischen Bündnisses "glücklich" machen würde. Trump sagte, er habe geholfen, die Nato stärker zu machen, und "stimme mit vielem, was sie getan haben, nicht überein. "Aber wenn die Nato uns nicht hat, ist die Nato nicht sehr stark", so Trump und fügte an: "Wir werden etwas ausarbeiten, womit die Nato sehr glücklich sein wird und womit wir sehr glücklich sein werden. Aber wir brauchen es aus Sicherheitsgründen."

QIAGEN

prüft laut einem Agenturbericht strategische Optionen, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf. Grund dafür sei ein erneut aufgekommenes Interesse an einer Übernahme des Konzerns, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern arbeite mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufige Interessensbekundungen potenzieller Bieter sichte. Qiagen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einige strategische Interessenten aus den USA. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Übernahmeinteresse auf sich gezogen, wobei die Gespräche jedoch nie zu einem Abschluss führten. Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass die jüngste Verhandlungsrunde in einem Verkauf münden werde, hieß es.

