MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursabschlägen

Die MorphoSys-Aktie wies um 13:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,59 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,56 EUR nach. Bei 24,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 28.783 Aktien.

Bei 80,14 EUR erreichte der Titel am 04.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 15,58 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,17 EUR an.

MorphoSys gewährte am 16.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -11,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,51 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,00 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 52,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.03.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2021-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 15.03.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -9,393 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

