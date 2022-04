MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 24,89 EUR

-1,03% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 24,71 EUR. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 24,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.136 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 224,32 Prozent niedriger. Bei 20,76 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,99 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,17 EUR an.

Am 16.03.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,51 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,00 Millionen EUR – eine Minderung von 31,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,90 Millionen EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte MorphoSys am 16.03.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 15.03.2023.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -9,393 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Experten empfehlen MorphoSys im März mehrheitlich zum Kauf

MorphoSys-Aktie: Keine Erholung

Hot Stocks heute: Einschätzung der BioNTech-Aktie Update Hebeltrade auf MorphoSys und PVA TePla

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys