MorphoSys Aktie News: MorphoSys legt am Nachmittag zu

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 19,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 20,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,26 EUR. Zuletzt wechselten 110.932 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,98 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,92 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 59,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MorphoSys am 16.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 06.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -12,320 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

