MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,2 Prozent auf 26,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 26,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.882 MorphoSys-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,14 EUR erreichte der Titel am 04.05.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 203,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 21,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,51 EUR je Aktie gewesen. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,00 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,90 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 04.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 15.03.2023.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -9,393 EUR einfahren.

