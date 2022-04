MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 26,95 EUR

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,60 EUR an der Tafel. Bei 27,09 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 26,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.319 MorphoSys-Aktien.

Am 04.05.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 201,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,76 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,17 EUR.

Am 04.05.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -11,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,00 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,90 Millionen EUR US-Dollar umgesetzt.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 15.03.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -9,301 EUR ausweisen wird.

