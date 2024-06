MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,80 EUR.

Um 11:38 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 67,80 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,85 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.469 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 69,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,88 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR gegenüber -1,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -6,215 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

