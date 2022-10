MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,95 EUR

-2,42% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,30 EUR zu. Bei 20,59 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 37.970 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,11 Prozent. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,28 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,92 EUR.

Am 03.08.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,40 EUR im Vergleich zu 38,20 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -12,512 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie dennoch unter Druck: Vorstand will weiterhin im Jahr 2026 die Profitabilität erreichen

MorphoSys-Aktie deutlich fester: MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Biogen-Aktie +39 Prozent: Biogen feiert Fortschritte bei neuem Alzheimer-Medikament - Auch Rally bei MorphoSys-Aktie, Roche-Aktie und Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys