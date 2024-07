MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Montagmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 664 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 3,10 Prozent zulegen. Am 21.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,54 Prozent Luft nach unten.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

