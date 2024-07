MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 67,80 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 67,80 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 67,80 EUR. Bei 67,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 609 Stück gehandelt.

Bei 69,75 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,88 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,58 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,37 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte MorphoSys die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,348 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

