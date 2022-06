MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,39 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 21,23 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 20,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,15 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.080 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,76 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2021. 70,00 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit Abgaben von 29,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,17 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 04.05.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,59 EUR gegenüber -1,27 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,50 EUR – das entspricht einem Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,154 EUR einfahren.

