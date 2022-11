MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag stabil

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,21 EUR

1,20% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 19,99 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Bei 20,11 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 19,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.888 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 40,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 50,51 Prozent zulegen. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 41,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 04.08.2022. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,40 EUR im Vergleich zu 38,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --12,320 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: Deutsche Bank Research stuft MorphoSys ab

MorphoSys-Aktie rutscht ab: MophoSys reduziert Prognose für US-Blutkrebsmedikament Monjuvi

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys