MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag mit Verlusten

Die MorphoSys-Aktie musste um 10.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 20,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 20,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.642 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 71,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit Abgaben von 21,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,59 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 41,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,252 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

