MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von MorphoSys zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 68,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,20 EUR zu. Bei 68,30 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 69,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 2,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

Am 29.04.2024 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR gegenüber -1,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 27,54 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

