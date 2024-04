MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich MorphoSys

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 67,90 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 67,90 EUR. Bei 67,95 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 285.354 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 0,07 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 13.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2024 veröffentlicht. MorphoSys dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

2024 dürfte MorphoSys einen Verlust von -4,121 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

