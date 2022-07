MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,92 EUR

Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 21,03 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,06 EUR. Bei 20,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 24.780 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 62,90 EUR. 66,57 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (16,45 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,84 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,59 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 41,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 03.08.2022 gerechnet. Am 02.08.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -9,925 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

