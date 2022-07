MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,35 EUR

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 15.07.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,37 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,37 EUR aus. Bei 20,28 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 680 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.07.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,83 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,59 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,50 EUR – eine Minderung von 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -9,925 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

