MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr bei 66,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,40 EUR aus. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 66,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.301 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 69,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 354,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt schlussendlich zurück

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag in Rot